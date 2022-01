Ezequiel Barco não está satisfeito no Atlanta United - Divulgação/Atlanta United

Ezequiel Barco não está satisfeito no Atlanta UnitedDivulgação/Atlanta United

Publicado 21/01/2022 16:32

O Flamengo analisava fazer uma oferta por Ezequiel Barco, do Atlanta United, dos Estados Unidos, mas viu os argentinos do River Plate se anteciparem à negociação e agora estão perto de anunciá-lo. O jogador de 22 anos chegará por empréstimo de um ano com opção de compra.

De acordo com o site 'Uol', o Flamengo acompanhava Barco como uma alternativa de contratação, mas esperava o Atlanta United definir se iria negociá-lo. Entretanto, com a insatisfação no clube norte-americano e o desejo do jovem de retornar à Argentina, houve a opção mais imediata pelo River Plate.



Além do Flamengo, o Internacional também desejava a contratação de Barco. Segundo a imprensa argentina, o anúncio por parte do River Plate deve acontecer ainda nesta sexta-feira.

A diretoria rubro-negra segue em busca de reforços para a temporada de 2022. Por enquanto, a única novidade é a contratação do técnico Paulo Sousa.