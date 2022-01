Flamengo aumenta barca e encaminha saída de mais um jogador | Flamengo | O Dia

Marcos Braz - Divulgação

Gabriel Batista Alexandre Vidal / Flamengo Rio - O Flamengo encaminhou, na noite da última sexta-feira, a saída de mais um jogador. Trata-se do goleiro Gabriel Batista, que será emprestado ao Sampaio Corrêa até o fim do ano. Como seu contrato com o Flamengo vai até dezembro, ele ficará livre no mercado a partir de 2023. A informação é do site "GE".

Gabriel já comentou com seus colegas no Ninho do Urubu que a saída está próxima e planeja uma festa de despedida antes de embarcar para o Maranhã. Desde o início da temporada, ele vinha treinando separado à espera de ser negociado.

Gabriel Batista é o décimo jogador a deixar o Flamengo para a temporada 2022. Antes dele, César, João Lucas, Bruno Viana, Hugo Moura, Vitor Gabriel, Piris da Motta, Bill, Max e Kenedy deixaram o clube.