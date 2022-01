No último Fla-Flu com torcida em um Campeonato Carioca, Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara de 2020 - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 22/01/2022 11:57

Rio - Assim como é feito no Estádio do Maracanã ao longo dos últimos anos, Flamengo e Fluminense dividirão um local para jogarem o Campeonato Carioca 2022. O estádio escolhido para abrigar a dupla, foi o Luso-Brasileiro, da Portuguesa-RJ, que fica localizado na Ilha do Governador, zona norte da cidade. No entanto, o primeiro Fla-Flu, que será realizado no dia 06 de fevereiro, deve ser realizado fora do Rio de Janeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Porém, com a alta de casos da Covid-19 em Brasília, que, igualou o que havia sido registrado em março de 2020, no auge da pandemia, a partida corre o risco de ser realizada em outro local. Na programação do técnico Paulo Sousa, e de sua comissão técnica, o clássico tende a ser a primeira partida do elenco titular do Rubro-negro em 2022.

Caso não seja possível que o duelo fosse realizado em Brasília, o substituto seria o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, local onde o Rubro-Negro disputou diversas partidas do estadual nos últimos anos.

Em entrevista realizada para a FluTV, no final de dezembro, o presidente Mário Bittencourt, revelou que o Estádio Mané Garrincha estava com prioridade para a realização do primeiro Fla-Flu do ano.

"Estamos tentando viabilizar jogar no mínimo dois jogos em praças distantes. A tendência é que seja Brasília e Espírito Santo. Parece que o Flamengo vai mandar o Fla-Flu em Brasília, então faríamos o jogo contra o Botafogo, na rodada seguinte, lá também. E o contra a Portuguesa em Cariacica", disse o presidente Tricolor