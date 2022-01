Justiça autoriza penhora de quase R$ 127 milhões contra o Flamengo | Flamengo | O Dia

Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo LandimMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/01/2022 12:24

Rio - O Flamengo sofreu uma penhora, na noite da última sexta-feira, no valor de R$ 126.998.514,57. A punição é referente a uma dívida com o Banco Central do Brasil (Bacen). As informações são do site "Esporte News Mundo".

Inicialmente, a dívida era de R$ 38.367.280,00. O valor é referente a uma multa aplicada por supostas irregularidades no registro dos valores de negociações internacionais de jogadores entre 1993 e 1998. A decisão é do juiz federal Vladimir Santos Vitovsky, da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal da Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ).

A derrota do Flamengo no processo foi em segunda instância. O time rubro-negro ainda pode recorrer da decisão.