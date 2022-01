Bruno Henrique e Pedro Guilherme atuando pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/01/2022 15:11

Rio - Desde o seu primeiro treino, no dia 11 de janeiro, Paulo Sousa vem chamando a atenção dos torcedores Rubro-Negros. O técnico português adotou medidas rígidas, semelhantes as de seu conterrâneo Jorge Jesus, em 2019, e deu bastante atenção a parte tática e física dos atletas.

Durante esses 10 dias de treinamentos, alguns atletas chamaram a atenção de Paulo Sousa e sua comissão técnica. O goleiro Hugo, foi bastante elogiado pelo preparador de goleiros Paulo Grilo. Já o treinador, elogiou bastante os atacantes Pedro e Bruno Henrique. Nas primeiras semanas de treinamentos, os camisas 21 e 27 apresentaram excelente forma física, com bastante faro de gols. Além deles, o uruguaio Arrascaeta também chamo a atenção da staff do treinador, especialmente por conta de sua pontaria nos chutes, segundo informações do portal Goal.

A cada dia que passa, Paulo Sousa vai se adaptando mais a rotina do Ninho do Urubu. O treinador costuma aplicar treinos na parte da manhã e da tarde que, mesmo com uma duração menor do que já era acostumado pelos atletas, possui muito mais intensidade. O português e sua comissão técnica trabalham, especialmente, para que o time seja compacto, incentivando os atletas a não darem espaço, e jogarem sempre juntos.

Além de se preocuparem com o elenco dentro de campo, a comissão técnica do treinador português se preocupa em maneiras de se integrar mais ainda ao elenco, não só com os atletas, mas também com os profissionais que trabalham no dia a dia no Ninho do Urubu. Nesta sexta-feira (21), o técnico optou por cancelar o treino do período da tarde, e ofereceu um churrasco aos jogadores, familiares e funcionários.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (26), contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro. Porém, o clube irá iniciar o torneio com seus atletas do sub-20, e pequenas excessões do elenco profissional, como é o caso do volante João Gomes e o lateral-esquerdo Ramon. O elenco principal do Rubro-Negro deve atuar pela primeira vez no Fla-Flu do dia 6 de fevereiro, ainda sem local definido.