Publicado 22/01/2022 16:02

Rio - O Red Bull Bragantino anunciou, na tarde deste sábado (22), a compra do zagueiro Natan, que estava emprestado ao clube. O atleta, que possuia contrato com o Flamengo, acertou de forma definitiva com o Massa Bruta, e ficará no clube até dezembro de 2026.

O atleta disputou 30 jogos pelo Bragantino, e custou R$27 milhões ao clube. Destes, R$5 milhões foram pelo empréstimo até dezembro. Os outros 22 foram pela compra em definitivo.

O Red Bull Bragantino irá ficar com 48% dos direitos econômicos do zagueiro. O Flamengo permancerá com 12%, visando um lucro em uma venda futura.