Presidente do Flamengo - Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / flamengo

Presidente do Flamengo - Rodolfo LandimMarcelo Cortes / flamengo

Publicado 22/01/2022 17:01

Rio - Nas últimas semanas, o goleiro argentino Agustín Marchesín foi sondado pelos dirigentes do Flamengo, devido a uma solicitação do técnico Paulo Sousa. O português está em busca de reforços na posição, pois dois goleiros deixaram o clube recentemente: César, ainda sem futuro definido, e Gabriel Batista, que foi emprestado ao Sampaio Corrêa.

Segundo o portal Goal, o agente do goleiro argentino, Daniel Bolotnicoff, negou qualquer contato vindo do clube carioca, em busca do atleta que defende o Porto, de Portugal.

"Até momento ninguém do Flamengo falou comigo sobre Agustín (Marchesín)", disse o empresário.

Agustín Marchesín, atual goleiro do Porto Divulgação

O experiente goleiro de 33 anos, foi contratado em agosto de 2019, na missão de substituir o espanhol Iker Casillas, que estava se apostentando devido a um problema no coração. Até o presente momento, Agustín atuou por 77 jogos com a camisa do Porto. O goleiro chamou a atenção da diretoria desde a partida contra o Benfica, quando Marcos Braz e Bruno Spindel estavam presentes no estádio.