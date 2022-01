Novas regras para os treinos do Flamengo foram decididas antes de Paulo Sousa | Flamengo | O Dia

Paulo Sousa contribuiu para as mudança da rotina dos treinos do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Paulo Sousa contribuiu para as mudança da rotina dos treinos do FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/01/2022 11:46

O dia a dia dos jogadores nos treinos do Flamengo mudou radicalmente de 2021 para 2022 e se parece mais com a época em que Jorge Jesus comandou a equipe. Apesar de aproveitar a metodologia do recém-chegado Paulo Sousa, o Rubro-Negro definiu por uma mudança na rotina do elenco ainda na temporada passada, no vestiário da última partida, contra o Santos, em 6 de dezembro, segundo o site 'Ge'.



A implementação de novas regras foi avisada na conversa dura do vice de futebol, Marcos Braz, com os jogadores após o frustrante ano de 2021. Paulo Sousa foi informado do que seria necessário ainda em Portugal, de acordo com o portal, e sua comissão técnica encaixou com a metodologia que iria utilizar. Mais alterações ainda devem acontecer gradativamente.



A obrigação de as refeições antes e depois dos treinos ser com todos do elenco, assim como o ponto biométrico marcando chegada e a restrição do uso de celular foram algumas das medidas de 2019 que retornaram. Outra mudança importante foi a reestruturação do departamento de futebol, com desligamentos e novas contratações.



Com a rotina mais controlada, o Flamengo espera repetir a temporada de 2019, com conquistas relevantes. Ainda assim, o técnico Paulo Sousa tem encontrado maneiras de aliviar o elenco na pré-temporada. Em duas vezes, treinos que seriam integrais ele fez atividades apenas de manhã, dando folga à tarde. No último, fez uma confraternização com churrasco com jogadores e funcionários no Ninho do Urubu.