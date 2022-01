Marcos Braz - Divulgação

Marcos Braz

Publicado 24/01/2022

Éverton Cebolinha Foto: Lucas Figueiredo/CBF Rio - O Flamengo está realmente interessado na contratação de Everton Cebolinha, atacante do Benfica e da seleção brasileira. Em contato com o jornalista Júlio Miguel Neto, o empresário do atleta, Márcio Cruz, não descartou um acerto com o Rubro-Negro e disse que Everton possui admiração pelo clube.

“Ela pensa a mesma coisa que eu: o Flamengo é um clube diferente. Para um possível retorno ao Brasil, depende de muitas coisas. O pensamento dele sempre foi continuar na Europa.. Mesmo caso os clubes se acertem, tem que vê oque o Flamengo tem a oferecer ao Everton. Afinal, uma volta ao Brasil tem um peso muito grande na carreira uma volta ao Brasil nesse momento, sabemos que pode ser uma faca de dois gumes. Se for bom para o Everton, Flamengo, para mim e para o Benfica, é óbvio que tem negócio com o Flamengo”, disse Márcio.

Apesar do desejo rubro-negro, não será fácil tirar Everton Cebolinha do Benfica. O clube português desembolsou 20 milhões de euros para tirá-lo do Grêmio e deseja recuperar o valor investido em sua contratação.