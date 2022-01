Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

24/01/2022

Isla Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo Rio - O Flamengo teve mais um caso de Covid-19 confirmado no início da tarde desta segunda-feira. Após divulgar pela manhã que dois jogadores testaram positivo em uma bateria de exames no Ninho do Urubu, o clube recebeu a notícia de que Isla também foi diagnosticado com a doença ao se apresentar à seleção chilena.

Além de Isla, Filipe Luís e João Gomes são os outros dois atletas que contraíram a doença. Os três estão assintomáticos e já iniciaram isolamento sob acompanhamento do departamento médico do clube.

Ao todo, o Flamengo já coleciona quatro casos de Covid desde que iniciou a pré-temporada. No dia de reapresentação após as férias, Matheuzinho testou positivo, mas já treina normalmente. Pelo protocolo atual no Rio de Janeiro, são necessários cinco dias de isolamento caso o infectado não apresente sintomas.