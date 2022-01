Vice-presidente de futebol Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Vice-presidente de futebol Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/01/2022 14:35

Rio - O empresário do zagueiro Gabriel Paulista, que atua no Valência, da Espanha, Hugo Garcia negou sobre o rumor de uma possível negociação do jogador com o Flamengo. O motivo seria a contestação de Léo Pereira e Gustavo Henrique com a torcida, além de Rodrigo Caio voltar a sofrer com lesões.

"Não tem nada. Essa especulação existe há algumas semanas, mas não tem nada", disse empresário Hugo Garcia ao jornalista Jorge Nicola.



Especulado no Rubro-negro, Gabriel Paulista ainda não teve nenhum contato para iniciar as conversas. Além disso, conseguiu nacionalidade espanhola e possui uma multa rescisória com o clube espanhol no valor de 80 milhões de euros. O jogador disputou apenas 12 partidas nesta temporada e não atua desde outubro após sofrer uma lesão. A tendência é de que o zagueiro retorne aos gramados nos próximos dias.