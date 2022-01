01/12/2018 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - Lucas Paquetá do Flamengo. Partida entre Flamengo x Atlético PR válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, no Rio, na noite de sábado, 1 - Foto: Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

01/12/2018 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - Lucas Paquetá do Flamengo. Partida entre Flamengo x Atlético PR válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, no Rio, na noite de sábado, 1 - Foto: Delmiro Junior/Parceiro/Agência O DiaDelmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/01/2022 15:42

Rio - O Lyon, clube que disputa a primeira divisão da liga francesa, vive uma das maiores crises financeiras de sua história. Com isso, o clube vê uma possibilidade de se restabelecer financeiramente, com a venda de dois dos seus principais atletas: o meia ex-Flamengo Lucas Paquetá, e o volante ex-Athletico Paranaense Bruno Guimarães. A expectativa do clube francês é de lucrar 125 milhões de euros (cerca de R$775 milhões na cotação atual).

Lucas Paquetá foi vendido do Flamengo para o Milan, em 2018, por cerca de 35 milhões de euros. O brasileiro acabou não tendo o destaque esperando na equipe italiana, e se transferiu para o Lyon em 2020, por cerca de 20 milhões de euros. Agora, o clube francês espera vender o meio-campista por cerca de 80 milhões de euros.

Bruno Guimarães foi vendido pelo Athletico Paranaense para o Lyon por 25 milhões de euros. O clube espera vender o atleta por cerca de 45 milhões de euros.

Lucas Paquetá e Bruno Guimarães atuando pelo Lyon Damien LG/Lyon

Quem está de olho na negociação de Lucas Paquetá, é o Flamengo. Isto se dá, graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, onde o Rubro-Negro tem direito a 3,94% de qualquer negociação envolvendo o meio-campista. Ou seja, caso o atleta seja vendido pelo preço pedido pelo Lyon, o Flamengo lucrará pouco mais de 3 milhões de euros (cerca de R$18 milhões na cotação atual). A mesma coisa vale para o Athletico-PR no caso de Bruno Guimarães.

Lucas Paquetá, que assumiu a camisa 10 do Lyon em julho de 2021, atuou pela equipe francesa em 57 jogos, e marcou 18 gols. Bruno Guimarães atuou por 55 jogos, e marcou 3 gols pelo clube.