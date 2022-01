Michael pode deixar o Flamengo em 2022 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/01/2022 16:41

Rio - O jornalista Arnaldo Ribeiro exaltou o atacante Michael, do Flamengo, durante o programa "G4Bandsports" nesta segunda-feira e afirmou que, caso fosse dirigente do Rubro-negro, não o venderia antes de iniciar a nova temporada. O jogador tem proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, que irá disputar o Mundial de Clubes, e pode deixar o clube carioca.

"Acho que e uma função, uma característica que mesmo que o Paulo Sousa não o veja como titular, é muito necessária para uma temporada porque o Flamengo só te um jogador com essa característica de contra-ataque, velocidade, que é o Bruno Henrique. Além da utilidade prática e técnica do Michael, ele foi o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro", destacou Arnaldo Ribeiro no G4Bandsports.

"Então, não acho que existe uma necessidade iminente de venda por parte do Flamengo. Talvez o Flamengo consiga recuperar o dinheiro investido no Michael, mas eu não faria esse negócio. Acho que é um jogador útil e que tem ainda muito que crescer, no seu melhor momento. Levando em consideração que o Flamengo vai ter outras ausências por convocações, o Michael é um jogador difícil de substituí-lo", concluiu.