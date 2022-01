Centroavante Pedro pode ganhar espaço com Paulo Sousa no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/01/2022 16:59 | Atualizado 24/01/2022 17:01

Dois anos de Flamengo. Pedro completou 24 meses a serviço do clube no último domingo, quando, de folga, assim como o restante do elenco comandado por Paulo Sousa, agradeceu ao Fla em mensagem nas redes sociais, onde também foi homenageado pelo Rubro-Negro pela data especial.



"Cada dia tenho mais certeza que fiz a escolha correta em minha vida e carreira. Feliz por tudo construído até aqui e sedento por escrever páginas ainda mais bonitas e vitoriosas. Obrigado, Flamengo. Vamos juntos!", escreveu Pedro, que leu o seguinte do Fla:



"Ele guarda, tá!? O nosso artilheiro e ídolo completa 2 anos de MENGÃO hoje! Já são muitos gols, ou melhor, golaços e títulos vestindo o Manto! Pedro… Parabéns pela marca! A Nação te ama! Nós te amamos! 2022 tá aí! Vamos com tudo", postou o perfil oficial do clube.

Ao todo, Pedro soma 100 jogos pelo Flamengo, com 41 gols e 10 assistências, além de ter conquistado os seguintes títulos: um Brasileiro (2020), dois Cariocas (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021). O centroavante espera ter mais oportunidades em 2022.



NÚMEROS DE PEDRO PELO FLAMENGO



Temporada 2021

- 46 jogos

- 24 como titular

- 23 gols e 3 assistências



Temporada 2020

- 54 jogos

- 25 como titular

- 18 gols e 7 assistências