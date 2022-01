Técnico Paulo Sousa - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Técnico Paulo SousaFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/01/2022 20:41

Rio - O jornalista João Batista Filho, da Rádio Bandeirantes, afirmou que o Flamengo "tentou dar chapéu" no Internacional, após encaminhar uma nova proposta para o atacante David, ex-Fortaleza, anunciado pelo clube gaúcho nesta segunda-feira. Por outro lado, apesar do salário ter sido maior, o atleta recusou a oferta.

Além do atacante David, o lateral-direito Fabrício Bustos, de 25 anos, recebeu também sondagem do Rubro-negro, mas a tendência é de que acerte com o Internacional nesta temporada. No entanto, há um terceiro jogador na mira do Flamengo e do clube gaúcho, e este é o caso do meia-atacante Brian Rodríguez, de 21 anos, com passagem pela seleção do Uruguai.

De acordo com o portal "Torcedores.com", o Internacional leva vantagem para contratar o meia-atacante uruguaio. Além disso, teria comunicado a amigos a preferência pelo clube gaúcho e também pelas oportunidades que pode receber. No caso do Rubro-negro, as chances teriam sido menores para poder ser convocado à Seleção do Uruguai.