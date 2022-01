Vasco enfrenta o Bahia pela 33 rodada do Campeonato Brasileiro no estádio de São Januário. Vanderlei Luxemburgo - Daniel Castelo Branco

Publicado 25/01/2022 11:05

Rio - Ex-goleiro do Flamengo, Felipe negou que tenha feito um churrasco para comemorar a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo do clube em 2012. Em entrevista ao "Arena SBT", o jogador negou que tenha se desentendido com o treinador, mas admitiu que ele teve um atrito com Ronaldinho Gaúcho.

“Se teve churrasco eu fiquei p*** porque não me chamaram, eu não fui. Mas, sem dúvidas, ele deve ter levado isso a sério porque, quando ele voltou, ele me tirou e tempo depois ele tirou o Léo Moura. Nós éramos os únicos remanescentes daquela time de 2012. Mas todo mundo sabe que, na realidade, a briga dele foi com o Ronaldinho (Gaúcho)”, disse Felipe.

Após deixar o Flamengo em 2012, Luxemburgo retornou ao clube dois anos depois. Diante de toda polêmica que envolveu sua saída, o treinador optou por barrar Felipe, que acabou deixando o clube.