Flamengo estaria disposto a pagar por empréstimo de atacante da seleção brasileira | Flamengo | O Dia

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz e diretor de futebol, Bruno Spindel. - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 25/01/2022 14:24

Everton Cebolinha atuando pelo Benfica José Manuel/Getty Images Rio - O Flamengo não medirá esforços para contratar o atacante Everton Cebolinha. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a intenção do Rubro-Negro é ter o jogador por empréstimo até o fim da temporada e, para isso, estaria disposto a pagar uma quantia ao Benfica.

Segundo o jornalista, o Flamengo está disposto a desembolsar até R$ 12 milhões para contar com Cebolinha em seu elenco. A intenção do Benfica é recuperar o investimento de 20 milhões de euros, mas é possível um negócio que agrade aos portugueses.

Sem espaço no Benfica, a ideia de Everton é se transferir para outro clube europeu. No entanto, o ex-jogador do Grêmio não descarta um retorno ao Brasil, mais precisamente para o Flamengo.