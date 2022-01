Paulo Sousa - Foto: Felipe Patiño/Flamengo

Paulo Sousa

Publicado 25/01/2022 12:06

Thiago Maia Alexandre Vidal/Flamengo Rio - O Flamengo sofreu mais uma baixa por Covid-19. Nesta terça-feira, o volante Thiago Maia testou positivo para a doença e foi liberado dos treinos para iniciar a quarentena. As informações foram divulgadas pelo portal "Coluna do Fla".

Com Thiago Maia, o Flamengo chega a quatro jogadores infectados por Covid. Além do volante, Filipe Luís e João Gomes tiveram diagnóstico positivo antes do treino da última segunda-feira, enquanto Isla se apresentou à seleção do Chile infectado.

Ao todo, o Flamengo já coleciona cinco casos de Covid desde que iniciou a pré-temporada. No dia de reapresentação após as férias, Matheuzinho testou positivo, mas já treina normalmente. Pelo protocolo atual no Rio de Janeiro, são necessários cinco dias de isolamento caso o infectado não apresente sintomas.