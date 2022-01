Rio de Janeiro - RJ - 10/11/2019 - Futebol - Campeonato Brasileiro 2019 - Partida valida pela 32 rodada - Flamengo x Bahia - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio - na foto, gol e comemoraçao do primeiro gol do Flamengo - Reinier - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio de Janeiro - RJ - 10/11/2019 - Futebol - Campeonato Brasileiro 2019 - Partida valida pela 32 rodada - Flamengo x Bahia - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio - na foto, gol e comemoraçao do primeiro gol do Flamengo - Reinier - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O DiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/01/2022 13:08

Rio - Jogador do Borussia Dortmund, emprestado pelo Real Madrid, o meia Reinier, que foi cria da base do Flamengo lamentou, de certa forma, o título da Copinha do Palmeiras nesta terça-feira, que consequentemente termina com a música 'Palmeiras não tem Copinha nem Mundial'.



Em espanhol, o jogador brasileiro de 20 anos afirmou que está é uma das melhores canções do futebol.

Se ha acabado una de las mejores canciones — Reinier Jesus (@ReinierJesus20) January 25, 2022

"Uma das melhores músicas acabou", disse ele, em tradução literal.

O Palmeiras quebrou um jejum histórico que era motivo de zoação dos rivais com uma música que cita ainda o Mundial de Clubes, outro tabu que pode ser quebrado em fevereiro quando o Verdão joga a competição em Abu Dhabi.