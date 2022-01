Os atacantes Pedro e Gabriel Barbosa, o Gabigol, em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/01/2022 14:37

Rio - O jornalista Lucas Pedrosa exaltou o desempenho do centroavante Pedro, do Flamengo, durante o programa "SBT Sports" nesta terça-feira e afirmou que o jogador é "mais técnico que Gabigol". O atleta está surpreendendo a comissão técnica de Paulo Sousa na pré-temporada do Rubro-negro.

"Se for analisar jogador por jogador tecnicamente, o Pedro é muito mais técnico que o Gabigol, só que o que o Gabigol entrega é surreal, ele empilha gol atrás de gol. Tem uma coisa que o Gabigol faz que o Pedro não consegue fazer tanto que é a quantidade de oportunidades criadas pra si mesmo", destacou jornalista Lucas Pedrosa.

"O Gabigol se movimenta o campo inteiro, se ele perde muitos gols é porque cria muitas chances. Acho que os dois podem jogar juntos porque o Pedro é um cara que tem muita visão", concluiu.



Anteriormente, Paulo Sousa já tinha confirmado que daria mais oportunidades Pedro neste ano, tendo em vista que Gabigol será convocado com frequência pela Seleção para a Copa do Mundo. Além disso, em 2019, quando ainda comandava o Bordeaux, da França, o treinador português chegou a revelar que pediu a contratação do atacante.