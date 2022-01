Douglas Costa - Divulgação

Publicado 25/01/2022 14:31

Rio - Com uma postura muito diferente dos últimos anos, o Flamengo segue tímido na atual janela de transferências. Com apenas duas contratações (o técnico português Paulo Sousa e o lateral-direito paraguaio Santiago Ocampos), o Rubro-Negro adotou uma postura cautelosa, mas, mesmo assim, está sempre de olho nas oportunidades. Com a saída de Douglas Costa do Grêmio, o nome do atacante foi especulado em diversos clubes, incluindo o Flamengo.



Segundo o jornalista Cesar Fabris, amigo pessoal de Douglas Costa, Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo já entrou em contato com o atacante, para conversarem sobre uma possível transferência do atleta ao clube carioca. Inclusive, o técnico Paulo Sousa aprovou a contratação.

"O Braz ligou para ele para querer saber a situação. Teve procura, teve conversa com jogadores do Flamengo também, teve tudo isso. Braz, com o Douglas, fez até uma chamada de vídeo. Queriam saber o que o Douglas queria da vida. O dirigente fez uma leitura de campo com o atleta. Ele só não volta pra Juventus porque o time italiano já ultrapassou o limite de estrangeiros. Ele tem lenha para queimar", disse o jornalista.

Cesar Fabris ainda revelou que Douglas Costa está possui um acerto verbal com o Los Angeles Galaxy, clube que disputa a Major League Soccer (MLS). No entanto, o jornalista não descartou a possibilidade do Flamengo passar por cima do clube dos Estados Unidos, e garantir a contratação do atleta.

"Existe um pré-acerto com o Los Angeles Galaxy. Mas o futebol é dinâmico e sei que o Flamengo tem a situação do Michael para resolver. Falei com outra pessoa que me disse para não dar 100% que ele vai pros EUA e não para o Flamengo. Hoje seria uns 80% para ir aos EUA. Mas, se ele ficar no Brasil, com certeza vai para o Flamengo. É fato, não tem outro clube", revelou o amigo pessoal do atacante.

Pelo Grêmio, Douglas Costa atuou em 28 partidas, deu duas assistências, e marcou apenas três gols. O atacante havia contrato com o clube gaúcho até a metade de 2022, porém, por questões financeiras, o Tricolor optou por rescindir com o atleta.