Por Venê Casagrande

Publicado 22/01/2021 16:45

Rio - O atacante Matheus Pato, de 25 anos, que teve apenas uma chance como profissional pelo Fluminense no jogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca de 2020, está de saída do Tricolor. O jogador, que tem contrato até o fim de janeiro, não irá renovar e está acertando com o Daejeon Citizen, da Coreia do Sul.

Matheus Pato disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Fluminense. Revelado na base tricolor, o atleta já foi emprestado para muitos clubes. Ele passou pelo Samorin, clube que o Tricolor teve uma parceira até 2019, pelo Tupi, de Minas Gerais, pelo Cuiabá, pelo mesmo Daejeon Citizen, da Coreia do Sul.



O jogador foi um dos destaques do Fluminense na disputa do Brasileiro de Aspirantes. Ele fez quatro gols em 13 jogos, sob o comando de Marcão. Apesar do ex-volante ter assumido a equipe profissional, Matheus Pato não recebeu nenhuma oportunidade no time de cima com o treinador.