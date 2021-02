Goleiro Rodolfo, do Fluminense. Lucas Merçon/Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/02/2021 20:39

Rio - De volta ao futebol após ter a suspensão reduzida pela Conmebol, o goleiro Rodolfo não deve seguir no Fluminense. De acordo com o portal 'NetFlu', o arqueiro será emprestado ao Oeste-SP para a disputa do Campeonato Paulista de 2021. Ainda segundo o portal, o Tricolor não criará dificuldade para uma possível saída antes do final do contrato, que vai até o fim de 2021.

Em 2019, em jogo pela Copa Sul-Americana, Rodolfo testou positivo para benzoilecgonina, principal metabólico para cocaína e proibida no regulamento de substâncias químicas. Os efeitos são aumento da frequência cardíaca, incremento de secreções gástrica, salivar, pancreática, além de intensa sudorese. No atleta, aumenta o desempenho física.



Quando atuava pelo Athletico, em 2012, o goleiro já havia passado pelo mesmo problema e ficou dois anos suspenso. Aos 29 anos, o atleta também já somou passagens por Ferroviária e Paraná. Para a posição, o Fluminense conta com Marcos Felipe, Muriel a João Lopes.