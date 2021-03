Rio de Janeiro, RJ - Brasil - Maracanã - 04/03/2021 - Miguel Silveira Campeonato Carioca. Taça Guanabara. 1º Rodada. Jogo Fluminense x Resende. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca, o Fluminense terá problemas para a partida contra a Portuguesa, no Maracanã, neste domingo, às 16h. O meia Miguel está fora da lista de relacionados para o duelo após ter uma lesão detectada no músculo posterior da coxa esquerda.

Depois do treino no último sábado, o jovem apresentou dores no local e, hoje, a lesão foi confirmada. Além de Miguel, o Fluminense não contará com Frazan e com Luan Freitas.

Recuperado da cirurgia de apendicite aguda, no dia 9 de janeiro, o meia Paulo Henrique Ganso foi relacionado e pode começar como titular. O jogador passou algumas semanas em casa e, desde o dia 12 de fevereiro, faz trabalho de recuperação física no CT Carlos Castilho.