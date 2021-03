Arthur assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense Raphael Santos / Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 22:40

Rio - O Fluminense assinou neste domingo o primeiro contrato profissional de Arthur, considerado a maior joia de Xerém da última década e que acabou de completar 16 anos. Apesar da Fifa só permitir compromissos de no máximo três temporadas com menores de 18 anos, o vínculo do meia vale até março de 2026.

"É um momento muito especial na minha vida. Eu sonhei com isso, mas é só o começo e vou continuar trabalhando. (Expectativa no profissional) Muito boa. Que seja um ano de vitórias e dê tudo certo", disse em entrevista ao site oficial.

A assinatura foi feita no clube e contou com a presença dos pais de Arthur, do empresário do jogador, Rodrigo Pitta, e do presidente Mário Bittencourt. Em entrevista ao site do Fluminense, o dirigente exaltou a boa relação com a família do atleta para a elaboração de um plano de carreira:



"A gente fica muito feliz, faz parte do nosso projeto fortalecer cada dia mais a nossa base e essa transição para o profissional. O Arthur é uma grande promessa nossa, um atleta que a gente já aposta e acredita há muito tempo. Esse primeiro contrato dele como profissional nos deixa muito feliz porque mostra que a família dele acredita no projeto Fluminense, que os representantes e empresários também acreditaram no projeto do clube, e ele também."



Segundo informações do ge, o Fluminense vem mantendo diálogos com a CBF. No mês passado, o presidente tricolor, Mário Bittencourt, teve uma reunião com o presidente da confederação, Rogério Caboclo, e apresentou uma sugestão para tentar alterar a legislação para jovens jogadores e dar mais proteção aos clubes formadores.

No entanto, como a Fifa não considera contratos maiores do que cinco anos para menores de 18, o Fluminense pode correr riscos se alguma tentativa de rescisão chegar à entidade. O "Regulamento da Fifa sobre condição e transferência de jogadores" diz que:



"A duração mínima de um contrato será a partir da sua data de vigência até o final da temporada, enquanto a duração máxima de um contrato será de cinco anos. Contratos de qualquer outra duração só serão permitidos se forem consistentes com as leis nacionais. Jogadores menores de 18 anos não podem assinar um contrato profissional por um período superior a três anos. Qualquer cláusula referente a um período mais longo não será reconhecida".