16/03/2021

Rio - O Fluminense busca opções para reforçar o ataque e os seus torcedores estão de olho nos nomes ventilados pelo clube carioca. Em live com o locutor Luiz Penido, o atua presidente do clube carioca, Mário Bittencourt falou sobre a negociação com Willian Bigode e também sobre a possibilidade de Roger Guedes chegar ao clube carioca.

"Temos interesse sim na contratação do Willian. Já foi falado pelo nosso diretor executivo e precisamos que ele defina sua situação com o Palmeiras. Falamos com o Palmeiras, que disse que tem conversa marcada com o jogador. A saída de um jogador desse depende da vontade do clube e do atleta. Não temos condição de comprar o jogador. Podemos tentar uma composição com o Palmeiras, algum jogador ir para lá ou, se ele se acertar, uma liberação. Se não for interesse dele seguir lá, já deixamos o interesse bem claro, inclusive para o representante do atleta", afirmou.

Willian Bigode tem uma trajetória muito vitoriosa pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro e pelo Corinthians. O jogador, de 34 anos, atualmente está no banco de reservas do Verdão. Apesar disso, o atleta é visto como uma peça útil no elenco de Abel Ferreira. O contrato dele com o clube paulista vai até o fim do ano.



Outro nome na lista do Fluminense é o de Roger Guedes, que já jogou pelo Palmeiras e pelo Atlético-MG e atualmente está livre no mercado. O presidente Mário Bittencourt afirmou que o nome do atacante ainda está sendo avaliado pelo clube das Laranjeiras.

"Com relação ao Roger Guedes, é um jogador que está em avaliação pelo treinador, pelo scout, pelo diretor executivo. Parece que foi oferecido, sugerido o nome dele. Estamos avaliando, é um jogador que tem remuneração considerável, e ao longo dessa semana vamos começar a avaliar essa situação para saber se cabe dentro do nosso orçamento", disse.