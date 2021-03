David Duarte Reprodução

19/03/2021

Rio - A negociação entre Fluminense e Goiás pelo zagueiro David Duarte está mais perto de um desfecho positivo. De acordo com informações do jornal "O Popular", o clube esmeraldino topou negociar o atleta por um empréstimo de alguns atletas e uma quantia em dinheiro.

De acordo com o portal "UOL", o Goiás teria gostado do nome do zagueiro Reginaldo, mas teria pedido ao Fluminense o empréstimo do lateral-direito Igor Julião, o que teria sido negado pelo Tricolor. Segundo a publicação "O Popular", em nova oferta, a equipe das Laranjeiras poderá emprestar até quatro atletas ao Esmeraldino.

Com 26 anos, o defensor é um dos destaques do atual elenco do Goiás. Cria das categorias de base do Esmeraldino, o zagueiro surgiu no time profissional em 2015. A sua melhor temporada foi em 2018, quando disputou 55 partidas e fez quatro gols. Versátil, ele atua pelos dois lados do setor defensivo e tem a jogada aérea e a saída de bola como as suas principais virtudes.