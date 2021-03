Roger Machado Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 09:42

Rio - Após conseguir a sua primeira vitória no Carioca na estreia de Roger Machado contra o Flamengo, o Fluminense quer provar que evoluiu durante a semana e que é capaz de mostrar um bom futebol e derrotar o Bangu, neste sábado, às 21h05, em São Januário.

Novamente sob o comando do treinador, a equipe carioca deverá entrar em campo novamente com uma equipe formada por reservas, a exceção do goleiro Marcos Felipe. O Tricolor teve ser escalado com: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista.

No duelo contra o Flamengo, apesar da vitória, o Fluminense acabou mostrando muito desentrosamento e foi dominado pelo maior rival durante boa parte do jogo. No fim do clássico, Igor Julião fez um belíssimo gol e acabou decidindo a partida para o Tricolor. Além de jogar bem, o Flu precisa de mais uma vitória para pontuar no Carioca, já que tem apenas os três pontos conquistados sobre o Rubro-Negro.

O Bangu tenta reencontrar o caminho das vitórias. Após estrear vencendo o Macaé, a equipe da Zona Oeste perdeu para o Boavista e empatou sem gols com o Botafogo. Com quatro pontos, o Bangu busca uma vitória para colar nas primeira posições do Estadual.