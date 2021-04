Willian Bigode Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 13:41 | Atualizado 07/04/2021 15:19

Rio - O Fluminense segue ativo no mercado em busca de reforços para a temporada. O Tricolor está perto de fechar a contratação do zagueiro David Braz, do Grêmio, e sonha com a chegada do atacante Willian, do Palmeiras.

As negociações estão em estágios diferentes. Enquanto Braz está perto de ser contratado pelo Fluminense, Willian ainda está distante. No entanto, o Tricolor terá que ter paciência em ambos os casos. O zagueiro foi relacionado pelo Grêmio para os confrontos contra o Independiente del Valle pela Pré-Libertadores, enquanto o Palmeiras deverá ter Willian como titular pela Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia (ARG).

Publicidade

David Braz Reprodução

O acordo com David Braz está encaminhado. O Fluminense já chegou a um acordo com o zagueiro de 34 anos e seu estafe, como noticiado pelo “Uol”, e aguarda o atleta negociar detalhes e valores de sua rescisão com o Grêmio.

Já o caso de Willian é mais complexo. Embora o Tricolor já tenha aberto conversas e sinalizado valores para o estafe do atacante de 34 anos, o negócio ainda não evoluiu para um acordo. Antes disso, é preciso que o jogador decida seu futuro com o Palmeiras. O clube paulista manifestou desejo em renovar o contrato do atacante.



Publicidade

Além de David Braz e Willian, o Fluminense negocia com David Duarte, zagueiro do Goiás. Jean Pyerre, meia do Grêmio, foi sondado, mas desde então não houve mais conversas. Após a negativa de Matheus Babi, o Tricolor busca novos nomes para se reforçar para a disputa da Libertadores.