Publicado 23/04/2021 11:39

Rio - Um dia após estrear na Libertadores, o atacante Kayky, de apenas 17 anos, foi anunciado como reforço do Manchester City. Os torcedores tricolores poderão assistir o jovem com a camisa do clube carioca até o fim da atual temporada.

"Temos o prazer de confirmar que chegamos a um acordo com o Fluminense para a futura transferência da Kayky. O jovem atacante segue no Fluminense até o final da temporada brasileira", anunciou o clube inglês em suas redes sociais.

Kayky assinou por cinco temporadas com o novo clube. O Manchester City adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador por 10 milhões de euros fixos (cerca de R$ 66,5 milhões) mais bônus de até 11 milhões euros (R$ 73,2 milhões.



Deste valor de bônus, 7 milhões de euros são atingíveis a curto/médio prazo e 4 milhões de euros em metas a longo prazo. Além disso, há uma cláusula de opção de compra dos 20% de direitos econômicos restantes por mais 5 milhões de euros. Somando tudo, o Fluminense pode receber até 26 milhões de euros (R$ 173 milhões) pelo jovem.