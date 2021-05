Roger Machado no treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 12:30

De olho na Libertadores, com nova viagem à Colômbia na semana, o Fluminense poupará os titulares no duelo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, com a Portuguesa, neste domingo às 16h no Luso-Brasileiro. Na lista de relacionados divulgada nesta manhã, o técnico Roger Machado não relacionou Nino, Calegari, Danilo Barcelos, Nenê, Luiz Henrique e Fred.

Uma novidade na lista é a presença de David Braz. Contratado recentemente junto ao Grêmio e recuperado de covid-19, o zagueiro foi relacionado pela primeira vez e ficará no banco. Além dele, Miguel voltou a ganhar uma chance após longo tempo afastado.



O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz e Egídio; Wellington, Hudson, Cazares e Ganso; Bobadilla e Abel Hernández.



Confira a lista de relacionados:

GOLEIROS: Marcos Felipe e Muriel

ZAGUEIROS: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Matheus Ferraz

LATERAIS: Egídio, Igor Julião, Jefté e Samuel Xavier

MEIO-CAMPISTAS: Cazares, Gabriel Batista, Hudson, Miguel, Martinelli, PH Ganso, Wellington e Yago

ATACANTES: Abel Hernández, Bobadilla, Caio Paulista, Kayky e Lucca