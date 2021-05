Credenciado pela boa atuação contra a Portuguesa, em especial no primeiro tempo, Ganso vislumbra uma vaga entre os titulares Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 19:28

Rio - De volta à função de falso 9, Paulo Henrique Ganso não desequilibrou, mas teve boa participação no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, neste domingo, no Luso-Brasileiro, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Credenciado pela apresentação, o camisa 10 avaliou o seu momento como positivo e se credenciou para ganhar um lugar entre os titulares. O próximo compromisso do Tricolor será com o Junior Barranquilla, da Colômbia, quinta-feira, pela Libertadores.

"Estou super preparado. Nosso elenco é muito forte, recebemos jogadores para melhorar ainda mais a qualidade. Mas quem entrar em campo vai estar preparado", disse Ganso.

Após cometer um pênalti, confirmado pelo VAR após um desvio com a mão, o camisa 10 participou da jogada que originou a penalidade a favor do Tricolor, desta vez após o desvio de Diego Guerra. Ele ainda teve um gol 'salvo' pelo lateral-direito Watson em cima da linha. Apesar do empate, Ganso considerou o Fluminense superior a Portuguesa. No próximo domingo, no Maracanã, a equipe joga pelo empate para avançar à final do Carioca.

"Não ficamos satisfeitos. Por tanto que criamos, tivemos uma bola em cima da linha, agora uma última com o Caio Paulista. Temos vantagem ainda, mas queremos vencer para chegar na final", avaliou o camisa 10.