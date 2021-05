Frazan Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/05/2021 10:30 | Atualizado 03/05/2021 10:32

Rio - Bastante criticado pela torcida tricolor, principalmente pelos jogos no começo do Carioca, o zagueiro Wesley Frazan, de 24 anos, já tem novo clube. O Fluminense acertou o empréstimo do defensor para o CRB, de Alagoas. As informações são do portal "globoesporte.com".

O atleta, revelado na base de Xerém, já viaja para Maceió, nesta segunda-feira, para realizar exames e se apresentar ao seu novo clube. Este será o primeiro empréstimo de Frazan, que subiu para o profissional em 2017 e até hoje acumula 41 partidas e um gol.

No ano passado, o defensor viveu o momento mais complicado de sua carreira. Ele teve uma lesão ligamentar no joelho direito e acabou ficando oito meses sem atuar. Após a recuperação, Frazan passou a integrar o time sub-23 do Fluminense para readquirir ritmo de jogo.



O empréstimo é visto com bons olhos pelo Fluminense, que acredita que o defensor pode ser uma boa opção, ao recuperar a sua confiança. Ele será o segundo zagueiro a ser emprestado pelo Flu ao CRB em dois anos. No último ano, Reginaldo era quem estava cedido ao clube alagoano e disputou 19 jogos e fez um gol.