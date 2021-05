Gabriel Teixeira Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 16:11

Rio - Na partida contra o Portuguesa, o atacante Gabriel Teixeira foi titular da equipe tricolor das Laranjeiras. Apesar do Fluminense não ter saído do empate no primeiro jogo da semifinal do Carioca, o jovem, de 20 anos, voltou a receber muitos elogios do treinador Roger Machado.

"Acho pouca coisa até avaliar como boa a atuação dele. Acho que teve excepcional atuação, com virtudes de beirada, vitória pessoal pela ponta, de finalização. No final da partida, mais desgastado, coloquei ele por trás dos centroavantes, mas continuou com fôlego para colocar nosso time para frente. A opção por ele foi tê-lo pelo lado para ter vitória pessoal com ele e do outro lado um meia-ponta, que era o Casares para quando em posse da bola, ter mais trato da bola na região mais congestionada do campo, onde sabíamos que o adversário iria restringir mais os espaços", afirmou Roger Machado.



Destaque da equipe sub-20 no último Campeonato Brasileiro, Gabriel Teixeira teve suas primeiras chances como profissional na atual temporada. O jogador fez contra a Portuguesa o seus primeiros 90 minutos completos com a camisa do Fluminense. Gabriel Teixeira é o único jogador a entrar em campo nos 15 jogos do clube carioca na temporada. Ele marcou uma vez pelo Tricolor.