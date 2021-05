Magno Navarro é declaradamente torcedor do Flumiense Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:47

Rio - O Fluminense saiu em defesa do apresentador Magno Navarro, do Sportv, após uma série de ataques de tricolores aos seus perfis em redes sociais. Um vídeo do humorista imitando o ex-BBB Gil do Vigor com o escudo do clube ao fundo viralizou, causando a ira de alguns torcedores por uma suposta associação do jeito afeminado do pernambucano ao Tricolor.

A relação, no entanto, não passava de um mal entendido, já que Magno imitou Gilberto durante grande parte do programa, inclusive enquanto escudos de outros clubes apareciam ao fundo. Pelo Twitter, o próprio Fluminense reconheceu a inocência do apresentador, que é tricolor declarado.

