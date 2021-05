Fred fez os três gols do Fluminense nesta Libertadores Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 08:15

Uma semana depois dos problemas logísticos na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Fé, o Fluminense voltou a sofrer na Colômbia e terá de jogar em outro país. Em meio ao caos de organização da Conmebol em função dos protestos da população contra a proposta do governo local da reforma tributária, o duelo contra o Junior Barranquilla teve que ser remarcado para Guayaquil, no Equador, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília). Diante de mais uma dificuldade, o Tricolor quer deixar de lado as más lembranças e focar nas coisas boas quando enfrenta colombianos pela Libertadores.

Não são muitos jogos pela principal competição continental, mas ainda assim os torcedores podem dizer que o Fluminense é 100% contra os colombianos. Afinal, foram três vitórias em três duelos. Além do 2 a 1 com dois gols de Fred sobre o Santa Fé neste ano, o Fluminense enfrentou o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores de 2008. Na ida, em Medellín, vitória por 2 a 1, com Thiago Neves (pênalti) e Conca marcando. No Maracanã, 1 a 0. O autor do gol foi Roger Machado, atualmente técnico tricolor.

Boas lembranças, ainda mais diante de tudo que o Fluminense tem passado na Colômbia em 2021. Na semana passada, o clube viajou a Bogotá, que proibiu jogos de futebol por causa da covid-19. O grupo só chegou a Armenia no dia do duelo com o Santa Fé. Desta vez, o Tricolor estava em Barranquilla após 7 horas de viagem porque a Conmebol garantiu que o jogo aconteceria lá mesmo tirando outros três jogos do país. Mas na véspera do jogo contra o Junior houve a mudança para Guayaquil e mais um passeio de avião teve que ser feito.

Para o duelo, o Fluminense não terá Egídio, suspenso. Com isso, Roger Machado deve mandar a campo: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Kayky, Luiz Henrique e Fred.