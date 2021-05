Novamente o Fluminense terá que se deslocar de forma imprevista na Libertadores Divulgação / Fluminense

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 15:18 | Atualizado 05/05/2021 15:40

Rio - A partida entre Junior Barranquilla e Fluminense irá acontece na cidade de Guayaquil, no Equador. A Conmebol ainda aguarda o anuncio oficial, mas a transferência do local do confronto irá acontecer. O duelo está mantido para esta quinta-feira, porém, além do local, o horário acabou sendo alterado. A partida vai acontecer às 21 horas (no horário de Brasília).

A exemplo do que aconteceu na última semana, quando enfrentou o Santa Fe, o Fluminense terá que fretar um avião, após chegar na Colômbia. Na primeira ocasião, a mudança aconteceu devido a restrições por conta da pandemia na cidade de Bogotá. Desta vez, os conflitos políticos na Colômbia foram os responsáveis.



O Fluminense ainda estuda o horário e o dia que irá se deslocar para a cidade equatoriana. Na tarde desta quarta-feira, o Tricolor irá realizar um treinamento em Barranquilla. Tanto Guayaquil quanto Barranquilla são cidades ao nível do mar. A cidade equatoriana fica a aproximadamente 2.200 km da cidade colombiana.