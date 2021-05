Brazil's Fluminense Fred celebrates with teammates after scoring against Colombia's Santa Fe during the Copa Libertadores football tournament group stage match at the Centenario stadium in Armenia, Colombia, on April 28, 2021. (Photo by Luis ROBAYO / various sources / AFP) Luis Robayo / Pool / Afp

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 20:56

Rio - A saga do Fluminense na Libertadores continua. Após a confusão no local da partida na última semana, o mesmo ocorre para a partida contra o Junior Barranquila, nesta quinta-feira. O jogo, antes marcado para ocorrer na Colômbia, foi alterado para Guayaquil-EQU. De acordo com o 'Ge.com', o Tricolor agora pode ter que dividir o voo com os adversários para o jogo.

O Fluminense já estava em Barranquila, na Colômbia, onde ocorreria a partida contra o Junior. No entanto, por proibições de atividades esportivas no país por conta do aumento dos números da covid-19, a Conmebol decidiu levar a partida para o Equador. Ainda segundo o portal, o clube carioca também não poderá fretar um avião por conta das burocracias no país.

A solução pode ser então dividir o avião com o Junior, e as diretorias dos clubes já conversam para combinar a programação. O voo das equipes pode acontecer ainda nesta quarta-feira. Após a partida, o Tricolor ainda terá de voltar à Barranquila para embarcar no voo fretado para o Brasil. O Fluminense lidera o grupo D da Libertadores, com quatro pontos.