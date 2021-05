Elenco tricolor treinou em Barranquilla antes de ir a Guayaquil Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 12:29

A maratona do Fluminense nesta Libertadores continuará após o confronto desta quinta-feira, às 21h (de Brasília) contra o Junior Barranquilla. Depois do jogo em Guayaquil, no Equador, a delegação tricolor não poderá viajar diretamente para o Brasil e terá de retornar à cidade colombiana de Barranquilla.



Isso acontece porque o avião fretado pela diretoria do Fluminense para chegar à Colômbia, com a empresa Gol, só pode fazer a viagem Colômbia-Brasil, de acordo com a legislação. Por isso, o Tricolor precisou contratar outro avião fretado para ir até o Equador.



Os dirigentes ainda tentaram uma liberação com as autoridades locais para que o avião fretado no Brasil fosse vazio da Colômbia até o Equador, e de lá voltasse para o Brasil. Entretanto, não teve a permissão e agora precisará fazer uma viagem extra de cerca de 2 horas de Guayaquil até Barranquilla.



Além disso, o Fluminense gastará cerca de R$ 1 milhão a mais com a viagem. Entretanto, esse valor deve ser pago pela equipe colombiana, assim como aconteceu na semana passada, quando a delegação tricolor chegou a Bogotá e teve que correr em busca de um outro avião para ir para Armenia, devido à troca do local do jogo.