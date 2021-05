Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/05/2021 15:13 | Atualizado 06/05/2021 15:14

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, abordou alguns assunto importantes a respeito da disputa da Libertadores, em entrevista ao SporTV. Primeiramente, o mandatário afirmou que o Tricolor não irá aceitar receber vacinas da Conmebol, caso a entidade sul-americana faça a compra, algo que vem sendo ventilado nos bastidores do futebol do continente.

"Extraoficialmente foi nos informado que isso seria oferecido, não obrigado. Teríamos que sair do Brasil para nos vacinarmos, porque a vacina não chegaria ao Brasil. Eu, na mesma posição que você, fui absolutamente contra. Acho antipático com o mundo, especialmente com o povo brasileiro passando por tantas dificuldades nesse momento", afirmou o presidente.



Além disso, Mário falou sobre a alteração da partida entre Fluminense e Junior que irá acontecer nesta terça-feira no Equador. O presidente afirmou que assim como o Tricolor, a Conmebol foi informada de que o jogo poderia ocorrer em Barranquilla, porém, tudo mudou depois.

"Me pareceu muito mais uma preocupação de um governo local de não ter garantias de segurança se o jogo ocorresse. Mas a Conmebol também foi informada pelo governo local, até as 10h de ontem que o jogo estava mantido. Meia hora depois a decisão mudou. Prefiro acreditar que foi uma grande coincidência, que não estamos sendo prejudicados propositalmente", disse.