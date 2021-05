Bem marcado, Kayky mostrou oportunismo para empatar o jogo em Guayaquil Mailson Santana/Fluminense FC

Guayaquil - Depois de uma verdadeira maratona, o Fluminense superou o desgaste, o cansaço e manteve a liderança do Grupo D, com cinco pontos, após o empate em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, nesta quinta-feira, no Estádio Monumental, no Equador. O equivocado pênalti marcado pelo árbitro Julio Bascuñan poderia ter garantido ao Tricolor uma folga maior ao Tricolor, seguido pelo River Plate, da Argentina, também com cinco, e com ótimas chances de classificação para as oitavas da Libertadores.

Não foi nada fácil a jornada tricolor para defender a liderança. É verdade que a delegação embarcou para a Colômbia na terça-feira com o clima de incerteza devido aos protestos, cada vez mais violentos, em repúdio à reforma tributária no país. Adiado pela Conmebol, o confronto com o Barranquilla foi remarcado para Guayaquil, no Equador, onde os jogadores do Fluminense chegaram na madrugada desta quinta-feira, pouco depois da meia-noite.

Coincidência ou não, a desgastante logística parece ter influenciado o rendimento das duas equipes, que fizeram um primeiro tempo muito disputado, mas pouco atrativo tecnicamente. Que o diga o árbitro chileno Julio Bascuñan que marcou um inexistente pênalti de Kayky sobre Fuentes depois de uma disputa pela bola. Borja, ex-Palmeiras, descolocou o goleiro Marcos Felipe para abrir o placar, aos dez minutos.

A resposta tricolor veio pelo alto. No 50º jogo com a camisa do Fluminense, Luccas Claro desviou o escanteio cobrado por Nenê e o esperto Kayky empatou quase na pequena área, aos 19. Faltoso, o jogo ficou muito disputado e o árbitro chileno distribuiu seis cartões para acalmar os ânimos em campo.

Na base da conversa, Roger buscou as correções no intervalo e, logo no início do segundo tempo, Fred, em duas cabeçadas, quase colocou o Tricolor na frente, mas o goleiro Vieira impediu com duas boas defesas. Com Pajoy e Borja, os colombianos tiveram a chance de recuperar a vantagem. Foi a deixa para o técnico gaúcho renovar o fôlego com a entrada de Cazares, Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Bobadilla.

O jogo continuou aberto, com boas chances para os dois lados. Pelo o do mandante, Pajoy voltou a assustar. De cabeça, Nino obrigou Vieira a fazer outra boa defesa, mas foi só.

JUNIOR BARRANQUILLA X FLUMINENSE



Local: Estádio Monumental

Árbitro: Julio Bascuñan (CHI)

Gols: 1º tempo - Borja (10 minutos) e Kayky (19 minutos).

Cartões amarelos: Martínez, Viera, Borja; Nenê, Nino, Danilo Barcelos

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Junior Barranquilla: Viera, Viáfara, Rosero, Martínez e Fuentes (Velasco); Vásquez, Moreno, Pajoy (Berdugo) e Hinestroza; Cetré (Piedrahita)e Borja. Técnico: Luis Perea



Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago (Wellington) e Nenê (Cazares); Luiz Henrique (Caio Paulista), Kayky (Gabriel Teixeira) e Fred (Bobadilla). Técnico: Roger Machado