Roger Machado Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:00

Rio - Após uma saga em viagens pela Colômbia e pelo Equador, o Fluminense retorna ao Rio com um ponto na bagagem, após o empate contra o Junior Barranquila. Roger Machado citou as adversidades do Tricolor e exaltou o ponto conquistado pela Libertadores.

Publicidade

"Penso que sempre tem um prejuízo. Nós chegamos na madrugada no dia do jogo, pudemos descansar toda a manhã e parte da tarde, mas essa logística sempre gera um desgaste, senão físico, emocional até em função das incertezas. Mas se houve algum prejuízo, a gente conseguiu sobrepor. A dificuldade da logística, a mudança, o nosso grande adversário, que sabia que era um jogo muito importante porque, com um ponto, precisava se recuperar na competição", afirmou.



Outro ponto destacado pelo treinador foi a arbitragem ruim na partida. Entre muitos lances, os tricolores reclamaram bastante da penalidade que resultou no gol dos colombianos.

Publicidade

Usei tudo que foi possível, gostaríamos de levar pontos, não explicações pelos transtornos. Foi um obstáculo a mais, mas os atletas souberam lidar muito bem com ele e com outras adversidades da partida, como a qualidade do nosso adversário, como um árbitro extremamente confuso e indeciso, que gera ansiedade para os atletas. Conseguimos inclusive superar uma arbitragem que na minha opinião gerou muitos problemas para os dois times.