Torcida do Fluminense montou mosaico no Maracanã para a estreia na Libertadores Divulgação/Maracanã

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 15:40

Mesmo sem público, o Fluminense conseguiu um pouco de dinheiro com a ação realizada na estreia na Libertadores, no empate em 1 a 1 com a equipe do River Plate. Mais precisamente R$ 59.040,00, com a venda de 3.988 ingressos simbólicos, segundo divulgado pelo clube.

Sem poder contar com a sua torcida no retorno à Libertadores após oito anos, o Fluminense fez a ação de venda de ingressos simbólicos para arrecadar dinheiro para melhorias no Centro de Treinamento Carlos Castilho. Dos quase quatro mil ingressos virtuais, 3.374 foram comprados por sócios e 614 por não-sócios.

Publicidade

Douglas Janucci foi o ganhador de uma camisa usada na partida, após adquirir 200 ingressos. O prêmio será entregue em uma ação no CT Carlos Castilho. Os bilhetes virtuais foram vendidos por R$ 10 para sócios (no primeiro ingresso) e a R$ 20 para não-sócios.



A ação não é novidade no Fluminense. Em 2020, o clube vendeu ingressos simbólicos para os jogos contra o Volta Redonda, no retorno do futebol após a paralisação por causa da pandemia de covid-19, e na final da Taça Rio, contra o Flamengo. Os torcedores também ajudaram durante transmissões de reprises de jogos.