Romarinho comemorando gol contra o Fluminense na fase de grupos da Libertadores Foto: Divulgação/Portuguesa-RJ

Por Venê Casagrande

Publicado 07/05/2021 17:05 | Atualizado 07/05/2021 17:07

Após o empate com o Junior Barranquilla, o Fluminense volta a campo no próximo domingo para pegar a Portuguesa-RJ pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar de o Tricolor ter a vantagem do empate, por ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara e o jogo de ida de ter ficado no 1 a 1, Romarinho, um dos destaques da Lusa, crê que é possível superar o time das Laranjeiras.

Em entrevista ao Jornal O Dia, o meia também revelou que tem recebido sondagens de outros clubes brasileiros: "O telefone vem tocando algumas vezes". Veja abaixo o bate-papo completo com Romarinho, uma das armas do Lusa para superar o Flu e chegar à final do Carioca.

Publicidade

A Portuguesa não perdeu para o Fluminense no Carioca. Foram dois jogos, com uma vitória e um empate. Isso serve como motivação?

"É verdade tivemos dois grandes jogos contra eles. Claro que cada jogo é uma história diferente, claro que a cada jogo temos uma motivação diferente. Só que não há motivo melhor que jogar uma semifinal, independentemente do adversário".

Publicidade

Na última partida, o Fluminense poupou os titulares, algo que não deve acontecer no final de semana. Isso dificulta de alguma forma o rendimento da Portuguesa ou vocês não pensam na escalação do adversário?

"Então, não sabemos ao certo quem será escalado. Mas de qualquer forma o time que eles entrarem em campo será com jogadores de alta qualidade. Com certeza há alguns jogadores que temos que ter um pouco mais de preocupação. Mas vamos continuar fazendo o que fizemos o Campeonato todo, impor o nosso estilo de jogo."

Publicidade

Aquele gol contra o Fluminense na fase de grupos da Taça Guanabara, você pensa nele durante a semana para que sirva de inspiração?

"Com certeza a vontade de voltar a fazer gol no Fluminense é grande. Aquele da primeira fase teve um gostinho diferente porque foi no Maracanã. Infelizmente no último jogo não balancei as redes, mas quem sabe não está guardado para domingo novamente no maraca?! (risos)."

Publicidade

Você é um dos destaques da Portuguesa no Carioca. Tem recebido sondagens e procuras de outros clubes?



"Então, eu tenho contrato até o final do Estadual do ano que vem. O telefone vem tocando algumas vezes (risos), mas isso eu deixo para o pessoal que está cuidando da minha carreira. No momento estou com a cabeça apenas na semifinal."

Publicidade

Na temporada 2021, Romarinho disputou dez jogos e marcou três gols. Com 27 anos, o meia iniciou a carreira na própria Portuguesa, em 2013, passou por Timon, Volta Redonda e Brasiliense, clube que defendeu em 2020.