11/05/2021

Rio - Com futuro incerto após pedir rescisão unilateral do Fluminense na Justiça, o meia Miguel, de 18 anos, vem sendo acompanhado por um velho conhecido. De acordo com informações do "NetFlu", o Santos monitora o jogador a pedido de Fernando Diniz, novo treinador do Peixe.

Fernando Diniz foi o responsável por lançar Miguel no time profissional do Fluminense. O jogador fez a sua estreia como profissional com apenas 16 anos na temporada de 2019. Ao todo, o jovem jogou 20 partidas pelo clube carioca e não fez nenhum gol.

Em sua ação judicial, Miguel alega atrasos de cerca de um ano de um reajuste salarial que está previsto em contrato, além do não recolhimento de cerca de seis parcelas do FGTS. O jogador não se reapresentou na última segunda e não deve mais vestir a camisa do Fluminense.



De acordo com o site, o Santos não deseja atravessar a situação envolvendo Miguel e o Fluminense. O Peixe apenas aguardar o desfecho da questão para avaliar a possibilidade de contratar o jovem. Diniz acredita que o meia poderia ser uma boa aposta, por se tratar de um jogador jovem, que já demonstrou potencial e que ainda tem margem de evolução como atleta.