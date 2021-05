Mosaico da torcida do Fluminense para o jogo no Maracanã contra o Santa Fé, pela Libertadores Divulgação/Maracanã

Em meio a uma maratona de jogos desde abril, o Fluminense terá nos próximos 14 dias cinco partidas decisivas que podem levá-lo ao céu ou ao inferno, dependendo do que acontecer. Com disputa de título do Campeonato Carioca e busca por vaga na Libertadores, o duelo desta quarta-feira (12) diante do Independiente Santa Fé, às 21h no Maracanã, acaba tendo um valor maior. Afinal, se o Tricolor vencer os colombianos, pode encaminhar a classificação no Grupo D, o que facilitaria o planejamento nas próximas duas semanas.

Líder com cinco pontos, o Fluminense, dependendo do resultado entre Junior Barranquilla e River Plate, pode precisar de apenas um empate nas últimas duas rodadas caso vença o Santa Fé no Maracanã. Assim, o Tricolor poderia focar mais na final do Carioca contra o Flamengo e até poupar alguns titulares mais desgastados na Libertadores, por exemplo.

Por outro lado, um tropeço diante dos colombianos pode dificultar a vida tricolor na competição sul-americana e obrigar a buscar pontos contra River Plate na Argentina, três dias depois da segunda partida da final do Carioca contra o Flamengo.



Por isso, um bom resultado contra o Santa Fé é considerado importante não apenas para a busca pela vaga nas oitavas de final, como para melhor administração do elenco durante esta maratona decisiva. O objetivo tricolor é chegar à Argentina já garantido e, de preferência, com o título do Carioca.

Para isso, o Fluminense deve ir a campo nesta quarta com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Kayky, Luiz Henrique e Fred.