Rio - O Fluminense pode ter um importante desfalque para a partida desta quarta-feira pela Libertadores. O volante Martinelli, de 19 anos, está com dores no adutor da coxa e sua participação contra o Santa Fe ainda não está confirmada.

O jovem jogador do Fluminense vai passar por uma nova avaliação antes do jogo. Se não reunir condições, Wellington deve ser o seu substituto. Ao todo, Martinelli tem 21 partidas como titular do Tricolor e apenas uma derrota.



Caso não tenha condições de jogo, o volante deverá ser substituído por Wellington. Com cinco pontos, o Fluminense recebe o Santa Fe, no Maracanã, em busca de uma vitória para se aproximar da classificação para as oitavas de final da Libertadores.