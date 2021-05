Roger Machado Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 09:00

Rio - O Fluminense teve dificuldades, mas derrotou o Independiente Santa Fe por 2 a 1 e encaminhou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. O treinador Roger Machado foi questionado sobre o rendimento abaixo da sua equipe na partida e ressaltou a importância do resultado positivo.

"Por vezes a gente não consegue nem curtir uma vitória em função de questionamentos por ter vencido e não convencido. Vencer que é bom, os três pontos que são bons. Quando conseguirmos jogar, priorizaremos a posse da bola, quando não conseguirmos vamos competir. Mas o torcedor vai dormir feliz hoje, sim, mesmo tendo sofrido", afirmou.



No sábado, o Fluminense começa a decidir a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Roger Machado afirmou que ainda não tem definido qual equipe irá colocar em campo contra o maior rival.

"Amanhã (quinta) a gente vai ver. Hoje só quero curtir um pouquinho esses três pontos importantes. Eu tenho um grupo forte, que sempre que foi chamado para entrar na arena correspondeu bem. Desde lá dos meninos no início do Estadual, com um grupo diferente pelo recesso de 10 dias dos demais. Hoje não me preocupa em nada os que vão para campo porque estamos sempre bem servidos", disse.