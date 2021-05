Torcida do Fluminense prepara mosaico com carrascos do Flamengo Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 18:16

Rio - A torcida do Fluminense preparou um novo mosaico para incentivar os jogadores no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Flamengo. Os tricolores irão homenagear ídolos do clube que foram carrascos do rival rubro-negro em decisões do Estadual.

Na arquibancada, estarão presentes imagens do casal 20 Washington e Assis e a mensagem "Ame o Rio", junto à uma referência a Renato Gaúcho pelo gol de barriga na final do Carioca de 1995. O mosaico foi elaborado em conjunto por todas as torcidas organizadas do clube.



Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 21h05, no Maracanã. O segundo jogo da decisão será na próxima semana, no mesmo dia e horário.