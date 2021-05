Nenê espera levar o troféu do Campeonato Carioca na final Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 15:57

Pelo segundo ano seguido na final do Campeonato Carioca, o Fluminense enfrentará novamente o Flamengo, assim como em 2020 quando ficou com o vice. Com muitos jogadores remanescentes daquele confronto, Nenê acredita que o Tricolor chega mais forte desta vez, até mesmo pela experiência anterior, com a esperança de um final diferente.

"Às vezes a gente consegue as coisas somente passando pela experiência. E tivemos isso ano passado. Infelizmente ficamos no quase e esse ano com certeza aprenderemos com o que aconteceu ano passado. Estaremos focados para que possamos conquistar a vitória esse ano e trazer esse título para a torcida do Fluminense, que merece muito. Sabemos o que devemos e o que não devemos fazer através do que passamos ano passado para que esse ano seja diferente", afirmou Nenê, que participou de coletiva do primeiro jogo da final do Carioca ao lado de Diego, do Flamengo.



Apesar de mais forte em relação a 2021, o Fluminense ainda assim é considerado uma aposta na final contra um adversário considerado mais forte. Ainda assim, o experiente meia de 39 anos lembra que esse grupo tricolor tem superado a desconfiança e apresentados bons resultados.



“Sabemos que sempre haverá desconfiança e isso é uma coisa que nos motiva. Disseram que não íamos chegar na Libertadores e chegamos, disseram que só íamos passear esse ano e estamos demonstrando o contrário. É uma coisa que vai sempre existir. Que possamos pegar isso e levar para um outro lado, de motivação, para demonstrar que estão equivocados", completou Nenê.



A primeira partida da final do Campeonato Carioca será neste sábado, às 21h05, no Maracanã.